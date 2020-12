Bad Neuenahr-Ahrweiler

Geschäftsinhaber und Mitarbeiter des Einzelhandels aus Bad Neuenahr-Ahrweiler haben Donnerstagabend vor Beginn der Einwohnversammlung zum geplanten Factory Outlet-Center (FOC) in der Grafschaft gegen das Vorhaben protestiert. „Nein zum FOC“, „FOC ist unnötig – kauft in Bad Neuenahr-Ahrweiler“ und „FOC vernichtet Arbeitsplätze“ stand auf den Transparenten, die von rund 20 Demonstranten vor dem Rathaus der Kreisstadt in die Höhe gehalten wurden. Zu der Kundgebung hatten die Werbegemeinschaften von Ahrweiler und Bad Neuenahr aufgerufen.