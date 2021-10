Häuser, die erst austrocknen müssen, in vielen Fällen sind sie nur in den oberen Etagen bewohnbar. Strom und Gas noch nicht überall verfügbar – wer da ersatzweise über einen Holzofen verfügt, schätzt sich glücklich. Doch nun wurde in der neu definierten blauen Zone untersagt, außerhalb der Gebäude Brennholz zu lagern.