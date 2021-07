Sinzig Einsturzgefahr in Sinzig: Bundesstraße 9 bleibt auch weiterhin voll gesperrt Der B 9 bei Sinzig bleibt bis zum Abbruch der abgeknickten Brücke in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die A 61 oder A 3 umgeleitet. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit.

Grund ist die akute Einsturzgefahr des Bauwerks in Fahrtrichtung Koblenz, das so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr genutzt werden kann. Sollte es zum Einsturz kommen, könnte dies auch zu einer Schädigung des noch intakten Bauwerks in Fahrtrichtung Bonn führen. Zudem wird der Platz für die Baustelleneinrichtung und die Sondertransporte für die Abbruchgeräte benötigt. Der LBM untersucht derzeit mit einem Sachverständigen Fundamente unterhalb der Pfeiler und der Widerlager auf Unterspülungen und Auskolkungen. „Derzeit ist der Wasserstand von Ahr und Rhein noch zu hoch, um hier zu abschließenden gesicherten Erkenntnissen zu gelangen“, so der LBM. Sobald die Untersuchungen und daraus eventuelle resultierende Sicherungsmaßnahmen der Fundamente abgeschlossen sind, wird ein Prüfingenieur für Baustatik die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des noch intakten Bauwerks insgesamt begutachten. Für den Brückenneubau werden beschleunigte Bauweisen geprüft.