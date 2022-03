Wie wird das Ufer der Ahr in Zukunft aussehen? Die Flut im Juli des vergangenen Jahres und die anschließenden, häufig unkoordinierten Aufräumarbeiten haben vielerorts ganz neue Fakten geschaffen. Eine seit alters her bewährte naturnahe Methode der Uferbefestigung wird zurzeit am linken Ahrufer zwischen Ahrweiler und Walporzheim unterhalb des Calvarienberges angewandt.