Einkaufszentrum soll kommen: CDU und FDP machen Dampf

CDU und FDP wollen das Projekt Einkaufszentrum (EKZ) Grafschaft in Nachbarschaft zum Innovationspark Rheinland vorantreiben. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, haben beide Fraktionen bei Bürgermeister Achim Juchem einen Antrag zur Fassung eines Grundsatzbeschlusses für das Projekt eingebracht. In der nächsten Beratungsrunde von Bauausschuss, Hauptausschuss und Gemeinderat Grafschaft soll dies vor der Sommerpause entschieden werden, so die beiden Fraktionsvorsitzenden Klaus Huse (CDU) und Wolfgang Reuß (FDP).