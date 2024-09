Plus Bonn Einheitssongs und Schicksalslieder: Volles Haus beim Kabarettfest in Bonn Von Thomas Kölsch i Nils Heinrich Foto: Thomas Kölsch Die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen lassen viele Menschen ratlos zurück. Hat denn niemand etwas dazugelernt in den vergangenen 80 Jahren? Warum haben die Rechten wieder Aufwind – und warum vor allem im Osten? Angesichts dieser Fragen und des nahenden Tags der Deutschen Einheit war schon im Vorfeld klar, dass sich die neueste Ausgabe des WDR Kabarettfests im ausverkauften Pantheon zumindest partiell mit dem politisch geteilten Deutschland auseinandersetzen würde. Lesezeit: 2 Minuten

Sowohl Nils Heinrich als auch Jürgen Becker und Moderator Tobias Mann suchen auf ihre Weise nach Antworten, der eine in der Gegenwart, der andere in der Vergangenheit und der Dritte in der Zukunft. Nur das Liedermacher-Trio Frau Rotkohl setzt lieber auf gehobenen Blödsinn – was in manchen Momenten dringend notwendig ...