Es gibt viele Häuser in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die es inzwischen in den Abrisskalender der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswerte Stadt“ geschafft haben. Die BI setzt sich seit ihrer Gründung für den Erhalt historischer und prägender Bauten ein. Die alte Villa in der Wilhelmstraße 51 in Ahrweiler ist ein Beispiel, dafür, das sich der Erhalt lohnt.