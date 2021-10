Kreisstadt. Die geplante Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH für Bad Neuenahr-Ahrweiler kann wie geplant am 2. November an den Start gehen. Nachdem der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig die letzten Hürden beseitigt und den Gesellschaftsvertrag gebilligt hat, wurde direkt am Folgetag alles notariell besiegelt und gleich anschließend durch die Stadt das Stammkapital von 500.000 Euro überwiesen.