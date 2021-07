Eindeutiges Ergebnis für Marcel Caspers: Bad Breisig hat einen neuen Stadtchef

Bei einer geringen Wahlbeteiligung von 21,21 Prozent votierten 82,76 Prozent der Bad Breisiger für den alleinigen Kandidaten. „Ich bin sehr froh, dass ich ein deutliches Ergebnis erreicht habe“, sagte Caspers am Sonntagabend gegenüber der RZ. Die niedrige Beteiligung bei einer Wahl ohne Gegenkandidaten habe er erwartet. „Alles über 20 Prozent war in Ordnung für mich. Jetzt freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit mit den Bürgern und der Politik zugunsten der Stadt Bad Breisig“, so Caspers. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige Stadtbürgermeister Udo Heuser am 15. April mit sofortiger Wirkung zurückgetreten war. sm