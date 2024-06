Plus Ramersbach

Einblick in ein besonderes Wohnprojekt: Haus in Ramersbach für bundesweite Veranstaltung nominiert

i Die Außenansicht zeigt ein kleines Idyll im Grünen. Das Wohnzimmer ist groß und geräumig bietet einen sehr guten und weiten Blick in Richtung Eifel. Das Badezimmer bietet jeglichen Komfort. Fotos: Marvin Conradi (3)/Armin Schmitz (1) Foto: Armin Schmitz

Am letzten Juniwochenende, 29. und 30. Juni, findet der diesjährige „Tag der Architektur“ statt, an dem bundesweit die besten architektonischen Projekte des Jahres vorgestellt werden. Auch in Rheinland-Pfalz bietet diese Veranstaltung die Möglichkeit, die Professionalität von Planenden hautnah erleben zu können. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist ein Wohngebäude am Rande von Ramersbach, das als Beispiel für eine gelungene Verbindung von Architektur und Lebensqualität steht.