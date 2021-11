Noch bis zum 6. Dezember nimmt die Kreisverwaltung Bewerbungen für die neu zu besetzende Stelle des Landrates entgegen. Am Mittwochabend wurde amtlich, was bereits länger bekannt ist: Horst Gies holte sich beim CDU-Kreisparteitag in der Kempenicher Leyberghalle die Unterstützung seiner Partei für seine Kandidatur um den vakanten Posten an der Kreisspitze.