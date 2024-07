Plus Remagen Ein Paradies für Schnäppchenjäger: Jakobsmarkt findet auch am kommenden Wochenende noch einmal statt Von Judith Schumacher i Zu Füßen der Apollinariskirche, die im Hintergrund zu sehen ist, lockte der erste Sonntag des Jakobsmarks Tausende Besucher an. Foto: Judith Schumacher Der Eröffnung des Jakobsmarkts anlässlich der uralten Tradition der Apollinariswallfahrt war für 11 Uhr angesetzt. Und Punkt 11 Uhr war die Stadt auch schon proppenvoll mit Besuchern. Dicht an dicht waren die Stände der fliegenden Händler aufgebaut. Und die Kunden waren auch diesmal wieder äußerst zielstrebig, denn viele wussten genau, welchen Stand sie unbedingt wieder besuchen wollten. Lesezeit: 1 Minute

Ob es nun bestimmter Modeschmuck war, Ledertaschen, Reinigungsmittel mit phänomenaler Wirkung, Solinger Qualitätsware oder Gewürze und Haushaltswaren – die Schnäppchenjäger wurden in jedem Fall fündig. Und mussten dabei nicht so tief in die Taschen greifen, denn die Händler hatten immer auch einen Rabatt für Mehrfachkäufe. Viele Händler kommen seit Jahren Seit 25 ...