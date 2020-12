Bad Neuenahr-Ahrweiler

Hausärzte entlasten, multimorbide Patienten besser versorgen: Mitte März ist das Projekt HandinHand im Kreis Ahrweiler gestartet, und obwohl dies zeitlich mit dem Lockdown zusammenfiel, ist es bereits heute nach Meinung aller Beteiligten ein Erfolg. Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung am Freitag in der Landskroner Festhalle in Heimersheim, die Corona-bedingt zweimal verschoben worden war, unterstrich Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Bedeutung von neuen, präventiven Angeboten.