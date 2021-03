Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ein Mensch schwer verletzt: Explosion in Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr

Der Rettungsleitstelle wurde am Mittwochnachmittag geen 15 Uhr eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Neuenahrer Sebastianstraße gemeldet. Laut Polizei sind aktuell zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, THW, DRK und der Polizei im Einsatz.