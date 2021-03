Kreis Ahrweiler. „Drei Bürger aus dem Kreis Ahrweiler haben das Coronavirus – Krise ist endgültig im Kreis angekommen – Skifahrer bringen Virus mit nach Hause – Das öffentliche Leben wird auf ein Minimum reduziert“, so lautete die Schlagzeile der Rhein-Zeitung auf ihrer Onlineseite am 13. März. Seit diesem Tag hält das Virus auch die Menschen an Rhein, Ahr und in der Eifel in Atem.