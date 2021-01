Bad Neuenahr

Der unter Denkmalschutz stehende Barocksaal des ehemaligen Westend-Hotels in Bad Neuenahr an der Hauptstraße ist gerettet. Das ist die gute Nachricht, die gleich zu Jahresbeginn in der Kurstadt die Runde machte. Das Ehepaar Dorothee und Theodor Steidel aus Cochem hat den altehrwürdigen Festsaal erworben und wird ihn demnächst nach seinen Vorstellungen und Ideen renovieren.