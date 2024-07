Plus Insul

Ein Hauch von Nostalgie in der Eifel: Ausfahrt mit historischen Motorrädern begeisterte in Insul

Von Werner Dreschers

i Lebensgefühl pur – selbst für treue Vierbeiner: Die anspruchsvolle Rundfahrt der Gespanne begeisterte Teilnehmer wie Zuschauer. Foto: Werner Dreschers

Fast 250 Teilnehmer nannte Cheforganisator Josef Werhahn aus Neuß für das Treffen von Motorradenthusiasten in Insul. Höhepunkt der alljährlich beliebten Veranstaltung ist die Ausfahrt am Samstagmorgen, die Senfmühle in Birgel war diesmal das Ziel. Über anspruchsvolle Strecken fuhren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, genossen die Natur in der sommerlichen Eifellandschaft.