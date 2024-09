Plus Sinzig

Ein Feuerwehrhaus für Sinzig: Neue Option für den Standort

Von Judith Schumacher

i Ob sich hier das neue Feuerwehrgerätehaus bauen lässt? Der Sinziger Stadtrat wird darüber entscheiden. Foto: Judith Schumacher

Seit zehn Jahren wird in Sinzig der Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses diskutiert. Erst recht, nachdem durch die Flutkatastrophe im Ahrtal das schließlich festgelegte Gelände neben dem TÜV an der Kölner Straße mit von den Wassermassen überschwemmt wurde. In der nun ersten Sitzung des neuen Bauausschusses nach der Kommunalwahl taten sich wieder neue Perspektiven auf, sodass die Situation wieder neu bewertet werden muss.