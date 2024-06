Plus Westum

Ein etwas anderes Abenteuer: Drei Sinziger starten bei einer Schrottrallye

Von Judith Schumacher

i Michael und José Teixeira sowie Daniel Lüken aus Sinzig machen sich samt Skelett Fridolin mit ihrer aufgemotzten Schrottkarre auf den Weg zum sogenannten Carbage Run, der das Trio rund 2000 Kilometer durch Europa führt. Foto: Leonie Lüken

Daniel Lüken fand es an der Zeit, in diesem Jahr mit seinem Freund Michael Teixeira einmal so richtig Spaß zu haben. Als der Westumer seinem Kumpel vorschlug, an der diesjährigen „Schrottrallye“ durch 15 Länder teilzunehmen, war dieser sogleich Feuer und Flamme.