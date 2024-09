Plus Sinzig

Ein Eifeldorf rettet sich aus bitterer Armut: Turmgespräch in Sinzig über die Mausefallenhersteller von Neroth

Von Judith Schumacher

i Schneebesen und andere Haushaltsgeräte, aber vor allem Mause- und Rattenfallen wurden in Heimarbeit hergestellt. Foto: Judith Schumacher

Völlig fasziniert war die im Kreis Ahrweiler als versierte und gewissenhafte Journalistin bekannte Hildegard Ginzler als junge Studentin der Ethnologie von einem Dorf in der Eifel, das es dort aus der erbärmlichen Not des frühen 19. Jahrhunderts herausschaffte. Ihre Magisterarbeit über die „Nerother Mousfallskrämer und Drahtarbeiter“ erschien später in einer wissenschaftlichen Buchreihe.