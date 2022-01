Was neonpink in der Karte markiert ist, steht nicht mehr. Wohnhäuser, der Kindergarten – abgerissen, weil die Flut ihnen zu sehr zugesetzt hat. Alfred Sebastian, seit 2009 Ortsbürgermeister von Dernau, sitzt vor dieser Karte an der Wand im Bürgerbüro. Straßen, Grundstücke und Gebäude seines Heimatdorfes sind darin umrissen. Striche und Linien für eine kleine Welt, die Mitte Juli unterging.