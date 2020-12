Bad Neuenahr

Ausgeleierte Zellulosefähnchen, die unter der Nase hängen. Stoffexemplare, die beim Durchstreifen der Einkaufsregale im Lebensmittelmarkt um den Hals baumeln. Wer in Innenstädten unterwegs ist, trifft sie immer wieder mal an: die Nachlässigen, die Vergesslichen, aber auch diejenigen, die sich verweigern. An der Maske entzünden sich Diskussionen, manchmal auch Streit und im schlimmsten Fall Polizeieinsätze. Die RZ war mit offenen Augen in Bad Neuenahr unterwegs, hat Szenen beobachtet und mit Menschen vor und hinter verglasten Verkaufstheken gesprochen.