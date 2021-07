Ein bisschen Unbeschwertheit: Unternehmer aus NRW laden Ahrtal-Kinder zum Klettern nach Frechen ein

Kindern in dieser schwierigen Situation nach der Flutkatastrophe an der Ahr ein wenig Freude schenken – dieser Aufgabe haben sich Unternehmer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen verschrieben. Sie laden Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren zu einem kostenlosen jeweils eintägigen Kletter-Feriencamp ins neue „Chimpanzodrome“ nach Frechen ein.

„Ich war bei einem Mandanten in Bad Neuenahr und habe das verheerende Unglück gesehen. Da war mir klar: Wir müssen was für die Kinder tun, sie zumindest für einen Tag aus dem ganzen Müll, dem Dreck und dem Elend herausholen“, erläutert Bruno Rommert aus Königsdorf seine Motivation. Der Unternehmensberater (TOP Managementberatung) startete zusammen mit Herbert Becker (CoachCloud) sowie Maite Wiesinger und Marcel Pierri (Chimpanzodrome) eine Spendenaktion zugunsten der Kinder in den Hochwassergebieten von Ahr und Erft.

Die Kinder werden morgens um 8.30 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Hit Supermarkt, Wilhelmstraße 50–52 vom Busunternehmen Gaeke abgeholt und gegen 18 Uhr dort auch wieder abgesetzt. Gemeinsam geht’s dann nach Frechen ins „Chimpanzodrome“. Betreuer vor Ort zeigen ihnen mit Spiel und Spaß alles rund ums Klettern. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. „Die Kinder können klettern, bouldern, spielen oder sich einfach nur erholen“, erläutern die Organisatoren. Es gibt drei leckere Mahlzeiten, Snacks und Getränke. Gut zu wissen: Die Kinder sind während des Aufenthaltes in der Kletterhalle versichert. Sie müssen nichts mitbringen außer bequemer Kleidung.

Vorläufige Termine sind: 3., 4., 5., 10., 11. und 12. August. Anmeldungen unter der www.feriencamp-klettern.de, Tel. 02234/273410 oder per E-Mail an info@chimpanzodrome.de.

Wer die Aktion auch finanziell unterstützen möchte, kann an dem Förderverein Klettersport in Frechen e. V. Spenden (Verwendungszweck: Spendenaktion Feriencamp Klettern) bei der Kreissparkasse Köln, IBAN: DE74 3705 0299 0142 2993 42