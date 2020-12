Ahrtal/Eifel

Wandern unweit der Ballungsräume, eintauchen in Stille, Grün und Frischluft – das ist gerade in diesem Jahr als Freizeitaktivität beliebt. Entsprechend viele Menschen schnüren derzeit die Schuhe, um an der Ahr und in der Eifel unterwegs zu sein. Ein Trend, von dem nicht nur der Tourismus, sondern auch die Eifelvereine profitieren könnten, wie der Geschäftsführer des Hauptvereins in Düren, Manfred Rippinger, findet. Doch noch sind die Ortsvereine wegen der Corona-Krise gebremst in ihren Aktivitäten.