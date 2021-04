„Eifel Explorer“ erkundet seine alte neue Heimat

Wer nur ist dieser Mann, der als „Eifel Explorer“ seit dem vergangenen Herbst mit seiner Kamera in der ganzen Hocheifel unterwegs ist, um die Region in ihrer ganzen Fülle zu erleben und via Social-Media-Kanälen davon zu berichten? Der Mann heißt Michael Holthuysen und lebt seit neun Jahren in Adenau. Allein seit Januar ist er gut 50 Touren gelaufen und hat dabei mehr als 500 Kilometer zurückgelegt. Doch nicht nur in dieser Hinsicht steigt seine Reichweite: Tag für Tag wächst auch seine Fangemeinde. Seine Facebook-Seite „Eifel Explorer“ etwa hat mittlerweile fast 5000 Abonnenten – Tendenz steigend.