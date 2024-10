Plus Adenau

Ehrenamtliche bringen sie wieder auf Vordermann: Anlage an der Marienkapelle in Adenau wieder ein Glanzlicht

Von Werner Dreschers

i Der Marienkapelle gilt derzeit besondere Aufmerksamkeit. Intensive Arbeiten um das Gelände finden statt. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

Die Anlage rund um die Marienkapelle in Adenau erstrahlt in neuem Glanz. Bis es so weit war, investierten rund 70 Helfer Hunderte Arbeitsstunden.