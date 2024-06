Ebling im Ahrtal unterwegs: Weitere 54 Millionen Euro für den Wiederaufbau

Anzeige

„Die Verbandsgemeinde Altenahr möchte die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds insbesondere für die Wiederherstellung der Ahrtalschule Realschule plus und der Grundschule im Ortsteil Altenburg verwenden. Hierfür stellt das Land insgesamt 21,7 Millionen Euro zur Verfügung. Auch der Neubau der Sporthalle in Altenburg soll mit Fördermitteln in Höhe von 12,9 Millionen Euro mitfinanziert werden“, erklärte Ebling.

Geld für den Bahnhof und das Rathaus

Zudem erhält die Verbandsgemeinde 2,4 Millionen Euro für die Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofs und weitere 1,6 Millionen Euro für erste Arbeiten im Rathaus. Zusätzliche 937.000 Euro werden der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt, um die Maßnahmen kommunikativ und für die Bürger transparent zu begleiten.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll die Förderung dem Wiederaufbau der Erich-Kästner-Realschule plus zugutekommen. „Der Wiederaufbau von Schulen ist weit mehr als nur ein bauliches Vorhaben. Er ist eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Denn Schulen sind Orte des Lernens und des Wachstums, an denen junge Menschen die Werkzeuge erhalten, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Damit die Schulträger diesen Auftrag erfüllen können, ist es wichtig, die Schulgebäude im Ahrtal wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem erfolgreiches Lernen möglich ist und die Wissensvermittlung sowohl den rund 250 Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrerinnen und Lehrern Freude bereitet“, betonte Ebling.

838 Millionen Euro aus dem Aufbauhilfefonds

Mit dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ von Bund und Ländern werden Mittel zur Beseitigung der durch den Starkregen und das Hochwasser vom 14. und 15. Juli 2021 entstandenen Schäden bereitgestellt. Bislang wurden für die Wiederherstellung der allgemeinen kommunalen Infrastruktur in Rheinland-Pfalz Förderungen in Höhe von rund 838 Millionen Euro aus dem Aufbauhilfefonds bewilligt. red