Plus Sinzig E-Bike-Vermietsystem: Die möglichen Standorte in Sinzig Mit Pedelecs durch den Kreis Ahrweiler fahren: Das soll schon ab diesem Frühjahr möglich sein – dank eines an den öffentlichen Personennahverkehr angebundenes E-Bike-Vermietsystems, das vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) betreut wird. Auch in Sinzig soll es drei Stationen geben. Mögliche Standorte werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung vorgestellt. Von Silke Müller

Der Vorlage der Stadtverwaltung zufolge soll es in der Barbarossastadt zwei Stationen mit Pedelec-Bestückung geben und eine, an der allein eine Rückgabe möglich ist. Für den Standort am Bahnhof in der Kernstadt sind zehn Stellplätze mit einer Stammbesetzung von sechs E-Bikes vorgesehen. Da dieser sich aber im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs ...