Archivierter Artikel vom 04.04.2020, 11:00 Uhr

Durchblick im Spieledschungel

Wie kommt man in der aktuellen Situation an neue Spiele, wenn man nicht Amazon bemühen möchte? Die Spielwarenläden vor Ort sind inzwischen geschlossen. Auch der „Brettspielheld“ in Ahrweiler hat zu, bietet aber an, auf Anfrage per E-Mail an info@ brettspielheld.de, Tel. 0176/ 211.882 22 (auch WhatsApp) oder 02641/829 90 41, die gewünschten Spiele weiterhin zu besorgen.