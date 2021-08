Bis vor wenigen Tagen war das Grand-Prix-Fahrerlager am Nürburgring noch das Basislager für die Katastrophenhelfer im Ahrtal, doch am Wochenende regiert mit der DTM wieder der Motorsport an der Eifelrennstrecke, derweil die Hilfsorganisationen auf angrenzende Areale umgezogen sind. Dass anreisende Besucher zur Belastung für die gepeinigte Region werden, glauben indes die Ringbetreiber ebenso wenig wie die Polizei.