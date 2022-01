Nur ein einziges Mal in der 30-jährigen Geschichte der Römerhalle fand dort ein Blutspendetermin statt. Dabei ist der DRK-Ortsverein seit Jahrzehnten äußerst rege auf diesem Gebiet. Bislang aber eben nicht in Wehr, sondern in der Wassenacher Klieburghalle und zuvor jahrelang in Burgbrohl. Das ist jetzt anders, denn der Verein fährt ab sofort zweigleisig und lädt zum regelmäßigen Blutspenden sowohl nach Wehr als auch weiterhin nach Wassenach ein.