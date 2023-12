Maria Laach

DRK und Benediktinerabtei Maria Laach begehen Jubiläum: Erstes Blut in Klostermauern vor 60 Jahren gespendet

Der Konvent der Benediktinerabtei Maria Laach hat am Nikolaustag gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und Vertretern aus Politik und Gesellschaft das 60-jährige Bestehen des Kloster-Blutspendetermins am Laacher See gefeiert. Seit dem ersten Termin am 13. Februar 1963 haben die Mönche des Klosters eine einzigartige Tradition geschaffen, die sich in 165 Veranstaltungen mit insgesamt 4032 Blutspendern widerspiegelt.