Drei Jahre nach der Flutkatastrophe: Welche Gedenkveranstaltungen im Kreis Ahrweiler geplant ist

i Rund 500 Menschen verfolgten die große Gedenkfeier 2023 im Neuenahrer Kurpark aufmerksam. Foto: Celina de Cuveland (Archiv)

Zum Jahrestag der Flut am kommenden Sonntag, 14. Juli, wird es nun in diesem Jahr keine vergleichbar große Veranstaltung wie noch in den Vorjahren geben. Die wohl öffentlichkeitswirksamsten Aktionen finden in Sinzig und Bad Neuenahr statt. Wir haben zusammengetragen, wo was stattfindet. Einen Anspruch auf Vollständigkeit haben wir dabei wegen der vielen kleinen Veranstaltungen im ganzen Tal nicht.