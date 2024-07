Plus Kreis Ahrweiler

Drei Jahre nach der Flutkatastrophe: So läuft es beim Wiederaufbau der Kreis-Schulen

i Das Are-Gymnasium soll nicht einfach im vorherigen Zustand wiederaufgebaut werden. Vielmehr sollen beim Wiederaufbau der Hochwasserschutz sowie Klimawandelanpassungen berücksichtigt werden. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Bei der Ahrflut sind auch die Schulen in Trägerschaft des Landkreises in Mitleidenschaft gezogen worden. Was hat sich in den drei Jahren nach der Katastrophe in Sachen Wiederaufbau getan? Die RZ hat nachgefragt.