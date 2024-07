Plus Mayschoß-Laach

Drei Jahre nach der Flut: Wo die Ahr wieder in Form gebracht wird

i Der Blick vom Rotweinwanderweg auf den Bauabschnitt bei Laach: Wo jetzt die blanke Erde hervorschaut, wurde das Gelände um bis zu 1,50 Meter abgetragen. Foto: Christian Koniecki

Ein Bagger am Ufer der Ahr trägt Schaufel für Schaufel den Erdwall ab, der hier an der Ahrschleife bei Laach kurz vor der Lochmühle auf einigen hundert Metern Länge aufgeschüttet ist. Es ist eine eher unspektakuläre Baustelle von den unzähligen, die es gerade überall am Fluss zu sehen gibt. Doch für den Hochwasserschutz ist diese hier besonders wichtig.