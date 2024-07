Plus Ahrtal Drei Jahre nach der Flut im Ahrtal ziehen Winzer Bilanz: Wiederaufbau ist Marathon Von Beate Au i Sie ziehen drei Jahre nach der Flut Bilanz: (von links) Weinbaupräsident Hubert Pauly, Knut Schubert, Kreisgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Franz-Josef Schäfer, Vorsitzender der Kreisbauern, und Ingrid Strohe, Ehrenvorsitzende der Landfrauen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Während im Weinberg der nächste Jahrgang reift, kämpfen die Winzer an der Ahr immer noch mit den bürokratischen Nachwirkungen der Flut. Drei Jahre danach ziehen die Vertreter von Weinbau und Landwirtschaft eine Bilanz: Sie erzählt vom Kampf mit der Bürokratie und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Lesezeit: 4 Minuten

Drei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe ist das Ahrtal immer noch gezeichnet. Vieles befindet sich nach wie vor in einer Phase der Unsicherheit und des Umbruchs. Besonders sichtbar wird das in Mayschoß, wo in wenigen Tagen die alten Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr abgerissen werden. Der Ort, an dem Vertreter von Landwirtschaft ...