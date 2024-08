Plus Burgbrohl-Lützing Dorfschulen im Brohltal: Für Katechismus war kein Geld da Von Hans-Josef Schneider i Das Schulfoto mit Lehrer Johann Bantes (Mitte) stammt aus den 1920er-Jahren. Foto: Hans-Josef Schneider (Repro) In unserer Serie über die einstigen Dorfschulen im Brohltal, wirft die RZ diesmal einen Blick in den Burgbrohler Ortsteil Oberlützingen. Lesezeit: 4 Minuten

Oft sind es Lehrer, die während ihrer Dienstzeit beim Fortschreiben der Schulchronik ihre Leidenschaft für Historisches entdecken und dieser nach ihrer Pensionierung weiter frönen. So einer war auch Karl Schäfer. Er war ein halbes Jahrhundert Bürger von Oberlützingen, so hieß der Ort auf dem Berg früher, 20 Jahre lang in ...