Oberzissen

Dass ein Paar 60 Jahre verheiratet ist, kommt heutzutage nicht mehr alle Tage vor. Dass es in einem Dorf aber zwei Paare gibt, die am selben Tag ihre Diamantene Hochzeit feiern können, ist selten bis einzigartig. In Oberzissen ist dieser Fall jetzt eingetreten: Hier leben Christel und Reinhold Meid sowie Adele und Hans Schmitz, die vor 60 Jahren am selben Tag Ja zueinander gesagt haben – sowohl vor dem Standesamt als auch am 14. September in der Kirche. Und das, ohne es vorher abgesprochen zu haben.