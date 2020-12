Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 06:00 Uhr

Distanz halten beim gemeinsamen Spielen In den Sommerferien möchte das HoT in Sinzig wieder Präsenzveranstaltungen anbieten. Doch gemeinsam spielen und Distanz halten, das fällt den Kindern zu Anfang sicher nicht so leicht, vermutet Petra Klein. Das Team des HoT hat sich deswegen sogenannte Community-Distance-Marker organisiert.