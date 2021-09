Diskutieren Sie mit und mailen Sie uns: Wie kann der Wiederaufbau gelingen?

Krisen- und Wiederaufbaustäbe sind zugange. Ministerien, Projektgruppen und Experten haben die Arbeit aufgenommen. Eine Zukunftskonferenz jagt die andere. Politiker, Parteien, Verbände und Initiativen geben sich im Ahrtal die Klinke in die Hand, formulieren – sicherlich gut gemeinte – Forderungskataloge.

Nach der verheerenden Flutkata­strophe, nach dem Aufräumen und der Schadensermittlung muss nun der Wiederaufbau im Ahrtal beginnen. Über das Wie und das Wann wird nun intensiv diskutiert.

Schnell muss es gehen. Und gleichzeitig soll es nachhaltig geschehen. Von der „Modellregion“ sprechen die einen, vom nahenden Winter die anderen. Ökologische Aspekte sollen und müssen beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle spielen, ja, aber die Menschen wollen und müssen auch wieder zurück in ihre Häuser, sofern diese noch stehen. Sie brauchen Perspektiven für sich und ihre Heimat. Sie wollen raus aus Behelfsunterkünften, dort neu bauen, wo der Tsunami alles weggerissen hat.

Wie kann der Wiederaufbau wirklich gelingen? Unsere Zeitung druckt ab sofort in loser Folge dazu Meinungen ab und fragt die Leserinnen und Leser im Kreis: Wie soll der Wiederaufbau Ihrer Ansicht nach laufen? Was sind die Grundvoraussetzungen? Wie soll das Ahrtal in Zukunft aussehen?

Sagen Sie uns Ihre Meinung, diskutieren Sie mit. ms