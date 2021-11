Die Bilder der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal wirken alarmierend und beängstigend. Besonders in der oberen Grafschaft suchten sich die Wassermassen zur selben Zeit ihren Weg und sorgten für Überflutungen und Zerstörungen in den Dörfern. So geht natürlich auch in Ringen bei den Bürgern die Angst um. Die provisorischen Bauten im Zusammenhang mit der Flut verstärken die Sorge.