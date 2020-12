Kreisstadt

Digitalisierung an städtischen Schulen: Mit einem ebenso schweren wie wichtigen Thema beschäftigte sich der Haupt- und Finanzausschuss auf seiner jüngsten Sitzung. Am 28. September wird der Stadtrat endgültig entscheiden. Die Corona-Pandemie hat es drastisch ans Tageslicht gebracht: Digitalisierung ist nicht nur für Industrie, Handel und Gewerbe von immenser Wichtigkeit, sondern auch für den Unterricht der Kinder und Jugendlichen in den Schulen und sogar im Bedarfsfall beim Heimunterricht.