Der Begriff Digitalisierung wird im allgemeinen Sprachgebrauch meist mit schnellem Internet und dem Breitbandausbau in Verbindung gebracht. Doch die digitale Revolution hat längst alle Bereiche unseres Lebens erreicht und verändert. Produktionsprozesse wurden in den vergangenen Jahren digitalisiert und optimiert. Doch wie digital sind Unternehmen im Kreis Ahrweiler tatsächlich? Und welche Erwartungen und Wünsche haben Unternehmer an die Landespolitik beim Thema Digitalisierung?