Sinzig

Die Digitalisierung der Schulen ist gerade in der Corona-Pandemie ein Dauerthema, an dem auch die Stadt Sinzig nicht vorbeikommt. Der Förderantrag für das Digitalpaket der Bundesregierung ist bereits gestellt. Das zu erwartende Geld aber wird nicht ausreichen. Und so muss die Stadt erneut in ihre ohnehin schon klamme Kasse greifen.