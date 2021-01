Was für ein Jahr im Arp Museum: Was die Besucherzahlen angeht, so hatte die Einrichtung am Rhein mit rund 45.000 Besuchern nur geringfügig weniger Publikum als im Jahr zuvor – Salvador Dalí sei Dank. Denn mit der Arp-Dalí-Ausstellung und der Schau von Jonas Burgert gab es zwei sehr erfolgreiche Ausstellungen, die dem Museum überdurchschnittlich viel Publikum bescherten. Und noch mehr hätten bescheren können – wenn es 2020 keine zwei Lockdowns gegeben hätte.