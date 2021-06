„Am Montag lief es noch gut. Am Dienstag gegen neun Uhr gab es dann Server-Probleme, und dann ist alles zusammengebrochen.“ Das berichtet der Apotheker Gerald Zimmermann aus Adenau. Das heißt, in seiner Johanniter-Apotheke an der Hauptstraße mussten und müssen die Kunden erst einmal Geduld haben, wenn sie sich einen digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes erstellen lassen möchten, und der ist momentan sehr gefragt.