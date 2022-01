Wenn sich Dieter Schomisch an den Moment erinnert, als ihm der Tod am 14. Juli 2021 begegnete, fallen ihm Bilder von Salvador Dali ein: „Zerlaufende Uhren, deformierte Körper, ein Pferd, das vorn noch ein Pferd ist, dessen Körper nach hinten aber zerfließt. Unwirklich. So war das Gefühl. Ein Nicht-wahrhaben-Wollen.“ Es ist eine Nacht, die wenig Worte, aber viele Bilder zurücklässt.