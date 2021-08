Wie ist die Lage in den Ortsteilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler? Wie soll es weitergehen? Das sind die beiden wichtigsten Fragen an die Ortsvorsteher, die ihren Ort am 15. Juli sprichwörtlich haben wegschwimmen sehen. Zuerst hat die RZ mit Ortsvorsteher Richard Lindner aus Bad Neuenahr gesprochen.