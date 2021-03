Die Kastanienallee am Ziemert in Sinzig ist weit mehr als 100 Jahre alt. Im vergangenen Herbst musste sie gesperrt werden, weil die Verkehrssicherheit wegen abgestorbener Bäume nicht mehr gegeben ist. Wie aber geht es jetzt weiter mit dem historischen Spazierweg, der als Zeugnis des Tourismus in Sinzig in den 1880er-Jahren gilt? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung.