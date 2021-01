Maria Laach

Ruhig ist es geworden um den Freundeskreis der Benediktinerabtei Maria Laach. Doch das heißt nicht, dass der mitgliederstarke Förderverein des Klosters im turbulenten Corona-Jahr seinen Rückzug angetreten hat. Für das Kloster wichtige Projekte wurden trotz Pandemie fortgeführt und einiges an Geld in den Erhalt des kulturell-geistigen Zentrums am Laacher See gesteckt.